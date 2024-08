AMD's Strix Halo APU opgraderet: RDNA 3.5 GPU

AMD's nye Zen 5-baserede Ryzen AI 300-serie "Strix Point" APU'er er nu tilgængelige, med friske leaks om den kraftigere "Strix Halo" APU, der frigives i 2025.

5 aug. 2024 kl. 10:42 Af Maria DEL:

AMD's nye Zen 5-baserede Ryzen AI 300-serie 'Strix Point' APUs er endelig ude i det fri, med nogle friske leaks om den mere kraftfulde 'Strix Halo' APU, der vil blive frigivet i 2025.

Den kommende Strix Halo APU vil have op til 16 kerner og 32 tråde af Zen 5-processorkraft, og et massivt opgraderet RDNA 3.5 GPU-system sammenlignet med de nuværende Strix Point APUs, der vil levere ydeevne på diskret GPU-niveau. Ifølge de seneste lækager vil Strix Halo APU have et stort pakkeareal på 37,5 x 45,0 mm og bruge den samme FP11 pakke. APU'en selv vil være meget mindre, med den største die på Strix Halo APU'en, nemlig RDNA 3.5 GPU'en, der vil bruge 307mm² die-område.

De to Zen 5 CCD'er vil bruge 66mm² die-område, med en samlet die-område (Strix Halo er multi-chiplet) på 439mm². Der er blevet lækket termisk designdata for AMD's kommende Strix Halo APU, hvor vi kan forvente tre forskellige konfigurationer: 55W, 80W og 120W. Disse tal tager ikke højde for hukommelsesstrømforbruget, hvor AMD siger, at det vil være 9W strømforbrug for 32GB, og 13W strømforbrug for 128GB RAM.

Lækket bekræftede også, at LPDDR5X-8533-hukommelsen ville være bundet til en 256-bit hukommelsesgrænseflade. AMD's nye Strix Halo APU bliver sammenlignet med et Intel-system med et GN21-X6 grafikkort. Dette kodenavn henviser til NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, der er i stand til at trække meget mere strøm end 80W. I denne situation ville et system med en RTX 4070 80W have de samme strømkrav som et system baseret på Strix Halo APU.

AMD forventes at bruge 40 Compute-enheder af RDNA 3.5 GPU-kraft i sin Strix Halo APU, hvilket er en enorm forbedring i forhold til de 12-16 Compute-enheder af RDNA 3.5 GPU, der findes indeni Strix Point APU'en, der netop er blevet frigivet.

Dette betyder, at vi kan forvente over 2x gaming-ydelse fra Strix Halo i forhold til Strix Point, på niveau med en RTX 4070 80W. Det er ikke dårligt overhovedet for en APU. Jeg kan se AMD have et frugtbart år i 2025 med Strix Halo, der dominerer bærbare computere og håndholdte enheder, og jeg kan ikke vente med at se, hvilke designs der vil blive drevet af Strix Halo i 2025.