AMD køber ZT Systems for $4.9B

AMD styrker AI-økosystemet med opkøbet af ZT Systems. AMD investerer 4,9 mia. i datacenterteknologi.

20 aug. 2024 kl. 06:30 Af Maria DEL:

AI er et hot emne i tech verdenen, og det bliver ved med at have en betydelig indvirkning på data center industrien. Indtil nu har NVIDIA ledet an på dette område med strategiske investeringer i GPU arkitekturer og infrastruktur.

Men AMD er ikke langt efter, og de gør en dristig indsats for at styrke deres AI økosystemer. AMD har netop annonceret, at de vil købe ZT Systems, en hyperscale løsningsleverandør, i en aktie og kontant transaktion til en værdi af 4,9 milliarder dollar.

Dette opkøb er en del af AMDs strategi for at øge sin tilstedeværelse i AI verdenen og styrke sin infrastruktur. ZT Systems er en førende leverandør af hyperscale servere og data center løsninger.

Deres ekspertise og teknologi vil give AMD mulighed for at udvide og forbedre deres AI økosystemer, og dermed konkurrere direkte med NVIDIA. AMD har vist, at de er seriøse omkring deres satsning på AI. Med opkøbet af ZT Systems ser det ud til, at de tager deres engagement til næste level. Det bliver spændende at se, hvordan dette vil påvirke AI industrien i fremtiden.