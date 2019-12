AUTHOR : Lars

der8auer kalder X299 for overclockers nightmare

der8auer kalder X299 for overclockers nightmare, og sender også en sveder i retning af producenterne, som han godt fornemmer, er presset til tidligt release

Der er ingen tvivl om Intel har fået en hård medfart af medier og brugerne for deres nylige release af X299. Dels på meget høje priser, men også på performance vs.

Priserne. Nu melder overclockerne sig ind i kampen, og støtter derfor godt op omkring den sviner velkendte LinusTech sendte afsted mod Intel i hans videoer omkring X299 lanceringen. Opbakningen kommer fra en overclocker, som nogle af jer måske nikker genkendende til, der8auer, eller Roman Hartung. der8auer sender et klar budskab afsted mod Intel, og kalder deres X299 chipset for ”overclockers nightmare” grundet blandt andet et dårlige designet heatzink, og mangler på at kunne håndtere høje temperaturer på VRM.



Roman Hartung sender også en klar besked afsted mod high-end produkter som Asus X299 Prime, Gigabyte Aorus X299 Gaming 3, samt bundkort fra MSI og ASRock, som får en over hatten fra den kendte overclocker grundet hvad han mener som værende dårligt designet bundkort. Problemerne ligge, ifølge Roman Hartung, på omtalte producenter har designet deres X299 bundkort med en enkelt 8-pin EPS power connector, som der8auer ikke mener er den bedste løsning med overclocking i tankerne, da overclocking på X299 sender VRM delene forbi 100 grader.



der8auer vender også et forsvar mod AIB producenterne, da Intel mildest talt pressede et tidligt release ned, og dermed potentielt søsat noget der ikke var gennemtestet.



På hans Facebook fraråder der8auer direkte man hopper på den nye platform, om ikke andet før producenterne før styr på deres produkter.

