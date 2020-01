AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-27 11:39

Intel Core i5 10600 og i3 10300 spottet

2020 desktopserien vil være Intels fjerde inkarnation af Skylake mikroarkitekturen (efter Kaby, Coffee /Refresh/Whiskey). Dette betyder, at den kommende 10. Gen Core-serie stadig vil have 14nm-processeteknologi med i pakken, men forfinet og optimeret til højere frekvenser end tidligere.





Når vi taler om frekvenser, ved vi stadig ikke hvor frekvensen topper på Core i9-10900K CPU. Faktisk ved vi heller ikke, om Intel overhovedet planlægger en K-version. I øjeblikket ved vi kun, at en none-K-versionen vil øge op til 5,1 GHz, hvilket allerede er imponerende for en 10 Core 65W CPU.

Intel kunne muligvis også genoplive F, KF, K eller KS serierne, alt efter hvad de synes er bedst til at konkurrere med AMD’s Ryzen 3000 lineup.

Med Comet Lake S introducerer Intel nye bundkort i 400-serien udstyret med en LGA1200 socket. Det er her, vi siger farvel til LGA1151, men rygterne omtaler, at, eksisterende LGA1151 kølere vil stadig være kompatible med kommende CPU'er. Vær dog opmærksom på, at 10900 CPU sandsynligvis kommer med 95W + løsning, så ikke alle kølere fungerer optimalt fra tidligere generationer.

Det er meget sandsynligt, at Comet Lake kompatible bundkort også understøtter Rocket Lake CPU'er (forventet sent i 2020 / begyndelsen af 2021).





Intel 10th Gen Core CML-S specifikationer

De følgende diagrammer blev delt af Wccftech. Denne præsentation fokuserer på workstation-serier, hvilket betyder, at de ikke inkluderer K / S / F serier (som er spilorienterede).





Intel Core i5-10600, i5-10400 og i3-10300

Listen over CML CPU'er indeholder også 10600 og 10300 seriens SKU'er. Begge processorer er none-K-varianter med en boostfrekvens på 4,2 til 4,5 GHz. Det forventes, at og 10600 serien alle vil være 6-core SKU'er. Det er stadig kun på rygteplan, om alle processorer vil have Hyper-Threading, men meget tyder på dette er aktuelt - selv for 10300.

HKEPC nævner også Core i5-10400 serien med frekvenser, og netop denne CPU rygter også til at være en 6-kernet version.





Intel LGA1200

LGA1200, internt kendt som H5-socket, er hjertet i de kommende 400 serie bundkort. Den nye sokkel har flere pins og vil ikke være kompatibel med eksisterende LGA1151 CPU'er.





Intel Comet Lake-S op til 125W

Et tidligere leak fra momomo, omtaler, at RKL (Rocket Lake) serien kun ville have otte kerner (selvom CML er 10C), og at begge platforme vil være op til 125W.





