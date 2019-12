AUTHOR :

[CES 2018] HyperX fremviser Predator med synkroniseret RGB lys

CES 2018 er officielt skudt i gang, og vi tager hul på endnu en dag med CES dækning på Danmarks bedste tech site.

Behøver RAM være kedelige. Det korte svar er nej, hvis man lytter til HyperX. Producenten har netop fremvist nye Predator DDR4 RAM moduler, som trenden tro, er designet med LED belysning I alverdens farvelader, som kan monteres i kompatible bundkort, og styres via RGB software. Her kan man forud programmere med flere personlige profiler, og dermed sætte sig eget præg på lysshowet i computeren.



Kristy Ernt, business manager hos HyperX forklarer “Synchronizing HyperX Predator DDR4 RGB memory using IR technology creates a new way to experience RGB lighting on a PC and enables gamers and overclockers to further personalize their gaming experience.”



HyperX Predator DDR4 kommer på markedet i andet halvdel af 2018, men prisen er stadig ukendt.

