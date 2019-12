AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-10-24 08:53:00

Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4

Markedet bugner i RAM moduler med forskellige hastigheder og mulighed for RGB. Adata er en ret ferm producent på det marked, og de har meldt sig her på redaktionen med to forskellige sæt moduler. I første omgang skal vi kigge på Adata XPG GAMMIX D10.

Adata blev stiftet i 2001, og de specialiserer sig i stort set alt indenfor lager- og hukommelsesprodukter såsom RAM, interne- og eksterne lagermedier, SSD'er og så videre. Desuden har de et datterselskab, der specialiserer sig i gamingrelaterede produkter under XPG navnet. I dag skal vi se på et sæt DDR4 RAM fra netop XPG brandet; vi byder velkommen til Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4.

De tekniske specifikationer:

Modelnavn: Adata XPG GAMMIX DDR4 3200 MHz

DDR Arkitektur: DDR4-3200

Data Hastighed: PC4-25600

Kit størrelse: 8GB x 2

Timings: CL16-18-18

Voltage: 1.35V

Tilgængelige farver: Rød / Sort

Vi har modtaget den sorte variant af Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 kittet. Æsken er tydeligt præget af at ville ramme gamer markedet, og der er intet nytænkende i det. En sort papkasse med en blisterindpakning indeni.

Adata har lavet heatsinks på XPG GAMMIX D10 åbne i toppen, så airflowet kan komme ind under pladerne og sende varmen ovenud og væk fra modulerne.

Adata XPG GAMMIX D10 modulerne er lavet med en sort heatplate, hvorpå der er lavet linjer og tekst i sølv for at bryde det sorte design og gøre modulerne mere rå at se på.

Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 kittet understøtter Intels XMP 2.0 profil, og derfor kan man supernemt overclocke sine DDR4 til 3200 MHz uden at skulle gøre andet end at aktivere profilen.

Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 kittet er lavet med en lavprofil heatsink, så de kan installeres i de mere kompakte maskiner. Kittet er uden RGB funktioner, hvilket gør dem ideelle til mere stilrene builds, hvor man ikke ønsker en masse farver.

Test

I testfasen anvender jeg FinalWare AIDA 64 Extreme Edition til at benchmarke Adata XPG GAMMIX D10 modulerne.

Testsetup:

ASUS ROG Strix X299 Gaming-E

Intel Core i9-7900X

2* 8 GB Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 (XMP2.0 aktiveret)

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

Western Digital Black 1 TB M.2 NVMe SSD

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Seasonic Prime Titanium 750 watt PSU

Read: 46718 MB/sekund

Write: 43978 MB/sekund

Copy: 41288 MB/sekund

Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 modulerne leverer nogle fine resultater hele vejen igennem AIDA64 softwaren, og Adata kan godt være tilfredse med det, vi har set her i dag.

Vi får en latency på 77,6 nanosekunder. Vi har helt sikkert set bedre resultater, men det kan nok hænge sammen med en lavere clockfrekvens på i9-7900X end den tidligere anvendte i7-7700K. Men i det store hele så er resultaterne ganske gode, og der er fuld smæk på Adata XPG GAMMIX D10 DDR4 modulerne.

Pris

I skrivende stund, den 21. oktober 2018, er Adata XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 kittet på 16 GB set med et prisskilt på 1.381,00 kroner hos ComputerSalg.dk

Konklusion

Nu er vi så nået til vejs ende med testen af Adata XPG GAMMIX D10 DDR4 3200 MHz modulerne, og det er derfor blevet tiden til, at vi skal have samlet tankerne omkring oplevelsen.



Først og fremmest vil jeg gerne tage stilling til designet, og her synes jeg, at Adata har ramt plet med GAMMIX D10 modulerne. Den sorte farve med sølvfarverne på kryds af DIMM stængerne er utroligt stilrene, og når man som undertegnede virkelig ikke er imponeret over RGB, så falder de i rigtig god jord. Selvfølgelig er det i dag nærmest et must, at hardware er udstyret med RGB. Men det er for mig et godt valg at undlade RGB, så modulerne kan blive endnu mere lavprofil og derved passe ind i mindre builds.

Hvad angår ydeevnen for Adata XPG GAMMIX D10 DDR4 3200 MHz, så er der fuld smæk på datahåndteringen, selvom latency godt kunne være lidt bedre. Jeg vil dog lade det komme Adata lidt til gode, at min i9-7900X har lidt lavere clock frekvens end så mange andre mere gaming relaterede processorer.

Med en pris på knap 1.400,00 kroner, så er Adata XPG GAMMIX D10 modulerne ikke de billigste i sin klasse, men der er omvendt også lagt vægt på kvaliteten med højkvalitets PCB og veludtænkt heat sinks, så det er også her, hvor man kan sige, at man får, hvad man betaler for.

Godt:

Lækkert og stilrent design

Yder godt, men...

Lavprofil heat sinks sikrer, at modulerne passer ind i mange maskiner

Fornuftig pris

Knapt så godt:

...latency var lidt for høj

Score: 9 + Safe Buy Award