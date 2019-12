AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-06 09:33:39

Computex 2018: Gigabyte hopper med på RAM markedet med deres AORUS RGB 16GB DDR4 kit

Computex 2018: Gigabyte hopper med på RAM markedet med deres AORUS RGB 16GB DDR4 kit Under dette års Computex 2018, har vi allerede set nye udspil fra flere produkter på ukendte områder, som med ASUS og deres nye Thor PSU.

Nu kommer der minsandten et nyt twist fra uventet side med Gigabytes indtræden på RAM markedet. Gigabyte hopper med på RAM markedet med deres AORUS RGB 16GB DDR4 kit, og første udspil, bliver et dual-channel DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) RAM kit med 16-18-18-36 latency @ 1.2V (1.35V with XMP).

AORUS RGB 16GB DDR4 kittet er bygget med Samsung B die chips og en symmetrisk heat spreaders.

I samme omgang har Gigabyte fremvist et såkaldt ”dummy module with RGB light”

”In addition to the new AORUS RGB DDR4-3200 memory kit, we have also prepared the so-called RGB Infused Demo Module, which is pretty much a dummy module with RGB light for users that only need 16GB of memory but want to add some bling by using all four memory slots. It will have the same looks but without memory chips and a lower price”

Gigabyte AORUS RGB DDR4 3200 16GB (2x8GB) kittet samt RGB Infused Demo Module, kommer på markedet i indeværende måned, og AORUS RGB DDR4 3200 16GB (2x8GB) kittet prissættes til US $229.

Prisen på Infused Demo Module er stadig ukendt.

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master