AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 07:48:36

Corsair fremviser nyt DDR4-4600 Vengeance LPX 16GB kit

Corsair er klar til at sende deres nyeste og hurtigste 16GB DDR4 Vengeance LPX RAM kit i butikkerne, og som understøtter op til imponerende 4,600MHz.

Bygget med håndplukket Samsung B-die ICs, udgives Corsair Vengeance LPX 16GB kittet i to 8GB moduler, og prydes med velkendte Vengeance sort low-profile heatsinks. Føromtalte frekvens på 4,600MHz rammes på en CL19-26-26-46 latency @ 1.5V.

Corsair skriver:



This might be the our fastest Vengeance LPX kit, but it also offers a couple of other Vengeance LPX kits that target capacity rather than speed, including the 128GB (8x16GB) DDR4-3800, 64GB (8x8GB) DDR4-4200 and the 32GB (4x8GB and 2x16GB) kits running at 4,133MHz and 4,000MHz, respectively.



Corsair DDR4-4600 Vengeance LPX 16GB kittet er stadig ikke opført på producentens web, når det kommer til pris, men Corsair har tidligere meldt ud, at Corsair DDR4-4600 Vengeance LPX 16GB prissættes til MSRP US $549.99 og forventes i handlen 21 september 2017.