AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-11 07:48:56

Corsair introducerer Dominator Platinum Special Edition Contrast DDR4 RAM

Corsair er klar med udvidelse af deres Dominator Platinum Special Edition CONTRAST DDR4 RAM. De nye high-end RAM, er designet i pearl white med blanksorte heat spreaders, og naturligvis LED monteret.

Corsair serverer denne gang både dual og quad-channel kits, som kommer med en frekvens på 3,466MHz, og alle moduler er produceret med hukommelseschips fra Samsung, og monteret i et 10-layer PCB. Timings holdes på16-18-18-36 og 1.35V.



Overclockers vil også kunne nyde selskabet fra Corsairs Dominator Platinum Special Edition CONTRAST DDR4 RAM grundet integreringen af Intel's XMP 2.0, som blandt andet gør det muligt at presse lidt mere performance ud af Dominator Platinum Special Edition CONTRAST DDR4 modulerne, og producenten omtaler 15-15-15-36. som værende muligt.



Corsairs Dominator Platinum Special Edition CONTRAST DDR4, kan kun forhandles via producentens egen webshop til en pris på $439.99 for 2x16GB og $479.99 for et 4x8GB kit.