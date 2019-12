AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-16 10:21:06

Corsair løfter sløret for et 32GB DDR4-4333 RAM kit

Corsair sender nye RAM på markedet i form af et high-end RAM kit. Der er dog ikke tale om et hvilket som helst RAM sæt, men om et af verdens, ifølge Corsair, hurtigste 32GB kit. Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-4333, er baseret på fire 8GB RAM moduler bygget på håndplukket Samsung B-die ICs, og afviklet på en frekvens på imponerende 4333MHz og CL19-26-26-46 @ 1,5V.



Rent visuelt er Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-4333 prydet med en sort Vengeance LPX heatspreader.



Corsair har selv været i test laboratoriet med et dual channel setup på Asus' ROG Maximus X Hero bundkort og Intels Core i5-8600K CPU, og resultaterne virker lovende.



Vi har ikke kunne finde priser eller officiel dato for levering i butikkerne.