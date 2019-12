AUTHOR :

DRAMeXchange fortsætter de dystre informationer omkring fortsat stigning i DRAM priserne

DRAMeXchange forecaster yderlige stigninger i DRAM divisionen gennem 2018, hvilket basalt set betyder di skal vende os til forhøjet priser på SSD, RAM, grafikkort, laptops, mobile enheder som smartphones og tabets m.v., som en naturlig årsag grundet forhøjet kostpriser og efterspørgelse.



Det er især producenter som Samsung, Micron og SK Hynix, som sætter dagsordenen, og hvilke knapper der skal stilles på, for at holde markedet mættet og på samme tid holde efterspørgelsen høj.

“… HAVE OPTED TO SLOW DOWN THEIR CAPACITY EXPANSIONS AND TECHNOLOGY MIGRATIONS SO THAT THEY CAN KEEP NEXT YEAR’S PRICES AT THE SAME HIGH LEVEL AS DURING THIS YEAR’S SECOND HALF. DOING SO WILL ALSO HELP THEM TO SUSTAIN A STRONG PROFIT MARGIN.” SAID TRENDFORCE, THE PARENT COMPANY OF DRAMEXCHANGE.



TrendForce, har meldt sig ind på scenen med en prognose der antyder, at 2018 vil vise en årlig bitvækst på kun 19,6% mod forventet 20.6% inden for DRAM produktion. Kogt ned betyder det, at vi også i 2018 vil se mangel på RAM moduler, hvilket igen resulterer i forhøjet priser.



Det betyder også, at mangler på produkter er rekord høj, og at producenterne ikke bare lige henover natten kan sætte produktionen i vejret på trods af høj velvilje. Det kræver nye fabrikker og flere ansatte, og en produktion der ikke bare lige sættes igen. Det bunder altså udi vi skal vende os til priser i stigning og mangel på produkter.



Vi væbner os med tålmodighed.