AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-13 11:46:28

Dropper NVIDIA HBM 2 på næste generation Geforce

Prisen skulle være en af de væsentligste faktorer til at NVIDIA måske dropper HBM 2 på næste generation af Geforce grafikkort, og i stedet fastholder brugen af GDDR5X

Volta er allerede en realitet, og målet er artificial intelligence, machine learning applications, og Volta er planlagt til integrering i DGX 1 systemer, hvor Volta skal indgå i projekter inden for deep learning og AI.

Men vender vi blikket mod næste generation af Geforce grafikkort, så forventes det de bygges med GDDR5X og ikke nyeste HBM2 modsat alle tidligere forudsigelser, og en af de mest oplagt årsager til en eventuel skift i planerne, kan meget vel være prisen på HBM 2 stadig er oppe i et andet skydække end NVIDIA ønsker at færdes i set ud fra et økonomisk synspunkt.



Derfor har flere kilder tæt på producenten tidligere kommenteret på, at næste Geforce udspil, som stadig end ikke har en ”codename”, vil benytte sig af GDDR5X hukommelse. Her til kommer, om næste Geforce udspil er Volta arkitektur, eller vi får endnu en ukendt kort ud af ærmet på NVIDIA, som skal overtage fra 1080 Ti. Der bliver naturligvis også kigget i retning af GDDR6, men her skal vi nok et stykke ind i 2018 før noget overhovedet bliver fremvist på denne front.



De fleste kigger pt. i retning af AMD og deres Vega 10 release, som også kommer som en HBM 2 baseret Vega GPU, og her bliver udstillingsvinduet sikkert Siggraph, som løber af staben fra 30 juli og frem til 3 august.

Vi holder øje med flere informationer fra jungletrommerne...