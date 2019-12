AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-20 09:38:19

G.Skill svarer Corsair tilbage med et 32GB DDR4-4400 RAM kit

I sidste uge omtalte vi Corsair løfter sløret for et 32GB DDR4-4333 RAM kit, og nu kommer der et potent modspil fra konkurrenten hos G.Skill.

I sidste uge omtalte vi Corsair løfter sløret for et 32GB DDR4-4333 RAM kit, og nu kommer der et potent modspil fra konkurrenten hos G.Skill.

G.Skill har annonceret ankomst af et 32GB DDR4-4400 kit, som dermed lige topper frekvensen af mod Corsair, og dermed bliver deres nye Trident Z RAM kit producentens hurtigste RAM sæt med 4 stk. 8GB 4400MHz moduler til entusiasten.

Det efterlader også Corsair på andenpladsen med deres 32GB DDR4 kit med en frekvens på 4333MHz. G.Skills 4x8GB dual-channel RAM har en CL19-19-19-39 latency @ 1.5V, og er derfor trimmet til at performe. Som med Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-4333, er G.Skills nye 4400MHz RAM også bygget med cherrypicked Samsung B-die DDR4 ICs, og stykket sammen med deres populære sorte heatsink.



G.Skill har selv haft det nye RAM-kit i test via et the Asus ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC) bundkort og en Intel Core i7-8700K CPU.



Hav dog i tankerne G.Skill tidligere har fremvist 4800MHz clocket DDR4 16GB (2x8GB) kit med CL-19-19-19-39 latency under dette års Computex 2017, så 4800MHz RAM vil uden tvivl snart ramme markedet, og dermed potentielt sende nuværende 4400MHz RAM tilbage i rækkerne. Producenten har også lanceret 4600MHz, men disse findes kun som 16GB moduler.



Vi har ikke kunne finde priser eller tilgængelighed på det nye 32GB 4400MHz, men prisen er næppe til at komme i nærheden af for et normalt hardware budget.