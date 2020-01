AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-23 09:11:11

Nye 4266 MHz og 4600 MHz HyperX Predator DDR4 RAM introduceret

Hardwareproducenten HyperX, gaming divisionen hos Kingston Technology, har i denne uge annonceret nye tilføjelser til Predator DDR4 serien

Hardwareproducenten HyperX, gaming divisionen hos Kingston Technology, har i denne uge annonceret nye tilføjelser til Predator DDR4 serien, med udgivelsen af to nye højhastigheds Predator DDR4-RAM kits, der tilbyder entusiaster og gamere 4266 MHz og 4600 MHz frekvenser.

De nye 4266 MHz og 4600 MHz HyperX Predator DDR4 RAM vil være tilgængelige som to 8GB moduler og inkludere en sort aluminium heatspreader og sort PCB.

“The HyperX team is excited to offer Predator DDR4 for the next generation of PC enthusiasts who want the best performance from their systems,” said Kristy Ernt, DRAM business manager, HyperX. “As HyperX continues to support the world of gaming and esports, the community sees us as a trusted leader for high speed memory in the gaming hardware industry.”

Specifikationer på HyperX Predator DDR4 kits inkluderer:

– Kits of 2: 16GBIf

– Frequencies: 4266MHz, 4600MHz

– Latencies: CL19

– Voltage: 1.4V, 1.5V

– Operating Temperatures 0°C to 85°C

– Dimensions: 133.35mm x 42.2mm x 8.3mm

– HX442C19PB3K2/16: 16GB 4266MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Predator

– HX446C19PB3K2/16: 16GB 4600MHz DDR4 CL19 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Predator

“Give your AMD- or Intel-based system the performance needed to stay atop the food chain with the record-breaking, ultra-fast HyperX Predator DDR42. Boost your frame rate, keep your streams broadcasting smooth, and plow through your highlight reel editing with speeds up to 4600MHz paired with quick CL12–CL19 timings.”

Kilde & Billeder

hyperxgaming