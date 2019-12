AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-10 11:53:30

Nyt G.SKILL RAM kits annonceret til Intel Z390 bundkort

Knap er Intels NDA kontrakt ophævet på den nye 9. generation Coffee Lake refresh serie og dertilhørende Z390 baseret bundkort, før samarbejdspartnerne står på spring med nyt hardware der matcher.

Knap er Intels NDA kontrakt ophævet på den nye 9. generation Coffee Lake refresh serie og dertilhørende Z390 baseret bundkort, før samarbejdspartnerne står på spring med nyt hardware der matcher.



Denne gang kommer nyhederne fra G.SKILL, og RAM Kits der matcher Z390 bundkort fra AiB partnerne.



G.SKILL DDR4-4800 16GB bestående af 2 x 8GB moduler samt DDR4-4500 32GB bestående af 4 x 8GB Kits står klar til at støtte op om Intels nyeste launch.



Begge produkter er bygget på Samsungs high performance Samsung DDR4 B-die IC, og dermed i stand til at tilbyde den hurtigste XMP hastighed på markedet.



G.SKILL fortæller:



“DDR4-4800MHz CL19-22-22-42 16GB(2x8GB) – Engineered for maximum overclocking performance, the DDR4-4800MHz memory kit is the fastest XMP speed available. The following screenshot shows the kit running stable on the latest ASUS ROG MAXIMUS XI GENE motherboard based on the Intel Z390 chipset.”



“DDR4-4500MHz CL19-22-22-42 32GB(4x8GB) – In addition to the extremely high-speed memory kit, G.SKILL also raises the frequency limit on 32GB (4x8GB) capacity configurations to a staggering DDR4-4500MHz, which results in an outstanding combination of extreme speed and high capacity. The screenshot below displays this new specification being torture-tested with the latest ASUS ROG MAXIMUS XI Extreme motherboard.”



Læs mere HER



Image credit og Kilde:

TPU