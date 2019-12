AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-14 10:02:34

SK Hynix 10 nm-class 8GB DDR4 DRAM præsenteret

SK Hynix har sagt gang i produktionen af 1Ynm 8Gb (Gigabits) DDR4 (Double Data Rate 4) DRAM, og i samme omgang introduceret deres nye ”Sense Amp. Control” teknologi, som skal bane vejen for reduceret strømforbrug og minimering af datafejl.

SK Hynix har sagt gang i produktionen af 1Ynm 8Gb (Gigabits) DDR4 (Double Data Rate 4) DRAM, og i samme omgang introduceret deres nye ”Sense Amp. Control” teknologi, som skal bane vejen for reduceret strømforbrug og minimering af datafejl.

SK Hynix fortæller:



”Using the technology we have successfully enhanced the performance of sense amplifier. We have improved the transistor structure to lower the possibility of data errors, a challenge that accompanies technology shrink”



“This 1Ynm 8Gb DDR4 DRAM has optimum performance and density for our clients,” said vice president Sean Kim, the Head of DRAM Marketing. “SK Hynix plans to start shipping from the first quarter of the next year to actively respond to market demand,”



Det forlyder deres første 1Ynm produkter henvendes til Server og PC segmentet indenfor en overskuelig fremtid. Her vil også mobile enheder få gavn af den nye teknologi, hvor især forbruget er i fokus.



Du kan læse mere om SK Hynix 10 nm-class 8GB DDR4 DRAM HER

Billede og Kilde

SK Hynix