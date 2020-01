AUTHOR :

SK Hynix 96 layer 4D QLC NAND flash hukommelse

SK Hynix har i denne uge annonceret, at produktionen af deres nye 1TB Quadruple Level Cell (QLC) -produkt til større SSD kontroller producenter, er nået til det punkt, hvor de kan begynde forsendelserne.

SK Hynix har fremstillingen anvendt sin egen QLC teknologi til verdens første 96 layer 4D QLC NAND flash hukommelse “CTF (Charge Trap Flash) based 4D (Four-Dimensional) NAND Flash (or 4D NAND)”



QLC gemmer fire bits data i en NAND celle, hvilket tillader højere densitet sammenlignet med TLC (Triple Level Cell), der lagrer tre bits pr. celle. Ved hjælp af QLC, er det muligt at udvikle produkter med høj densitet med konkurrencedygtige priser til følge.

SK Hynix fortæller selv, at de er i stand til at sikre industriens kvalitetsstempel, og stadig have fokus på prisen ikke eskalerer gennem dette produkt, hvilket har reduceret området til mindre end 90% af de eksisterende 3D baserede QLC produkter.



“We plan to launch our own QLC-based SSD from next year when demand for enterprise QLC NAND is expected to become meaningful,” said Vice President Han Joo Na, Head of NAND Development Strategy Office. “In particular, we intend to establish a solid position in the market for high-density eSSD, which is replacing hard disk drives (HDD), with NAND Flash solutions as large as 16TB (terabytes) or larger.”

“According to IDC, a market research institute, the proportion of QLC in the NAND Flash market is expected to increase from 3% in 2019 to 22% in 2023. It also forecasts that the eSSD market will grow at an annual average growth rate (CAGR) of 47.9% (unit: GB), rapidly replacing HDD. SK Hynix intends to expand its NAND portfolio to 96-layer-based 1Tb QLC products in time for the QLC market opening and strengthen its responsiveness to the next-generation high-density memory market”, fortæller SK Hynix.



Billeder & Kilde

SK Hynix, techpowerup