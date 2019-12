AUTHOR :

2018-11-16

SK Hynix færdig med 16 Gb DDR5 5200 MHz hukommelses udviklingen. 10nm og 1.1V på vej

I en pressemeddelse SK Hynix, bekræfter de udviklingen af deres nyeste 16 Gb DDR5 DRAM er fuldført.

Dermed er næste generation af DRAM kompatibel med JEDEC standarden, og er baseret på en 10 nm process node, som groft sagt betyder mere energibesparende og hurtigere end nuværende DDR4 DRAM produkter.



Første DRAM rammer 5200 MT/s ved 1.1V



De første DDR5 DRAM produkter er henvendt til servere, men vil løbende integreres på flere platform. Her er fokus højere hastigheder, højere båndbredde, og mulighed for og større kapacitet end vi kender fra DDR4. Her forklarer SK Hynix områder som Machine Learning, AI og Big Data setups vil kunne drage fordel af DDR5 teknologien.



SK Hynix fortæller:



“Based on technological advancements that allowed the industry’s first DDR5 DRAM to meet the JEDEC standards, SK Hynix plans to begin mass producing the product from 2020, when the DDR5 market is expected to open, to actively respond to the demands of clients,” said vice president Joohwan Cho, the Head of Volume Product Design Group"

SK Hynix nyeste 16 Gb DDR5 DRAM med 10nm process teknologien benytter sig essentielt af samme teknologi vi finder bag 8 Gb DDR4 DRAM, men her inddrages i stedet et DDR5 interface. Der er tale om en arkitektonisk opgradering, som formål at udnytte mulighederne i DRAM bedre end hidtil.



DDR5 modulerne afvikles på sølle 1.1V. Dette alene, er en 30% besparende i strømforbrug sammenlignet med 1.2V på DDR4 DRAM.



Foruden strømbesparelse, vil den nye 16 Gb DDR5 DRAM komme med en data transfer rate på 5200 MT/s, som er 60% hurtigere end standard 3200 MHz DDR4 DRAM.



På nuværende tidspunkt findes der kun få RAM kits på 4800 MHz out-of-the-box, hvor det for overclockere er lykkedes at presse citronen forbi 5000 MHz ved brug af LN2. Med lanceringen af DDR5, bliver det ifølge SK Hynix muligt at ramme over 6400MHz!



SK Hynix fortsætter:



”We have already provided a major chipset manufacturer with DDR5 RDIMMs and UDIMMs. These are for both server and PC platforms, offering twice the capacity as current-generation memory. While the development of DDR5 has been completed, the actual adoption rate would take some time to hit the same levels as DDR4. That is expected around 2020, the same time around we plann to begin mass production for DDR5 DRAM”

