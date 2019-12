AUTHOR :

Samsung vil fremvise 8TB M.2 SSD og GDDR6 på CES 2018

CES nærmer sig, og et event, hvor producenterne fremviser nyt produkter og teknologier fra øverste hylde.

Blandt de mange aktører er Samsung, som forlyder bringer en ny Samsung PM983, en M.2 SSD på ikke mindre end 8TB med sig. Op af hatten skulle Samsung også trække nyeste skud på stammen i form af GDDR6 hukommelse, som blandet andet skal integreres på next gen. NVIDIA grafikkort bygget på Volta arkitekturen.

Tilbage til Samsung PM983, som dermed bliver den første SSD i M.2 format, med 8TB lagerplads. Dimensionerne lyder på 30.5 x 110 x 4.38 mm, og så skulle vi denne få en I/O performance på 0.5 Terabytes pr sek.



Den kommende GDDR6 hukommelse, kommer som en naturlig overtagelse for GDDR5, og GDDR5X, som vi også stifter bekendtskab med på NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti og GeForce GTX 1080 grafikkort. Hvor GDDR5X på GeForce GTX 1080 Ti peaker på en frekvens på 11 Gbps (11 GHz), er GDDR6 i stand til at omme på 16 Gbps ved 1.35v, som er et betydeligt hop ned vs. GDDR5 med 8 Gbps ved 1.5v.



Vi kigger frem mod CES 2018 i Las Vegas.