AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-08 08:54:32

Verdensrekorden er igen slået for DDR4 RAM og overclocking

G.Skill og Toppc gør det igen. Grænsen for, hvor vildt DDR4 RAM kan presses er slået, igen. Denne gang bærer samarbejdet mellem G.Skill og Toppc igen frugt, og en ny verdensrekord er slået.

Rekorder er til for at blive slået, hvilket bestemt gør sig gældende hos G.Skill, som i samarbejde med overclockeren Toppc. Denne gang flytter han sammen med G.Skill grænsen for, hvor meget saft der kan trækkes ud af DDR4 RAM, og vi er nu kommet på imponerende 5,500MHz – altså et leap på 500MHz fra sidste års rekord fra selvsamme.



Rekorden blev sat på udstyr fra MSI og Intel i form af et MSI X299 Gaming Pro Carbon AC bundkort samt en Intel Core i7-7740X Kaby Lake-X processor.



De RAM der danner basen for rekorden er G.Skill's Trident Z DDR4 (8GB - CL14-14-14 latency), som er baseret på Samsung 8Gb ICs, og så er alt naturligvis syltet ind i LN2.



Ifølge Tequila Huang, Corporate Vice President hos G.Skill, har producenten jagtet 5.5GHz siden de sidste år kom på 5.0GHz, og selvsamme profil mener mere er i vente.



HWBOT fremviser også rekorden sat af G.Skill og Toppc HER