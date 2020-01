AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-04 12:37

Priserne på NAND flash stiger markant

DigiTimes melder om prisen på NAND flash vil stige markant i 2020. Informationerne stemmer overens med tidligere rygter, som omtalte, at producenter af hukommelses moduler – herunder prominente virksomheder som SK Hynix, Micron og Samsung, vil sætte prisen i vejret grundet højere produktionsomkostninger og efterspørgsel .









Med den øgede pris ser forbrugere muligvis ind i nør fremtid, hvor en betydelig stigning i omkostningerne til enheder, der bruger NAND-flash som RAM og SSD'er, vil resultere i højere salgspriser.

DigiTimes omtaler prisstigninger på op imod 40%, og er forudsigelse korrekt, bør forbrugerne kunne forvente et drastisk prishop for SSD'er eller andre produkter, der bruger NAND-flashhukommelse. Alt fra 2,5 "SSD, M.2 SSD og NVMe-drev vil derfor kunne opleve prisstigninger i 2020.

Ud over de forhøjede produktionsomkostninger, omtaler også noget som simpelt som strømafbrydelser på fabrikken. Denne hændelse alene skulle efter signende føre til en betydelig stigning i NAND-flashpriser, og en anden mulig årsag kunne omfatte en ineffektiv forsyning af materialer, der bruges i NAND-flashproduktionen eller et spørgsmål om efterspørgsel.

Dette vil i sidste ende skade priserne på NAND flash på lang sigt.

Strømafbrydelse skete på en Samsung Electronics fabrik i Hwaesong, Sydkorea, hvor afbrydelse ifølge kilder, der har "direkte kendskab til sagen", havde fortalt Reuters, at strømafbrydelsen sandsynligvis forårsagede millioner af dollars i tab. Semiconductor produktion er en meget strømfølsom proces, og nedbrud i forsyning af strøm eller stop kan resultere i mange spildte batches.

Denne produktion kræve dage at få op i gear igen, og for Samsung er dette et enormt tab.

Læs resten via DigiTimes





Source & Image credit:

Samsung, DigiTimes