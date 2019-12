AUTHOR :

[CES 2018] Sony fremviser ny 4K short-throw projector

Udstillingsvinduet hedder CES 2018, som katagoriseres som verdens tørste tech messe. Dermed er reklamepladsen også værd at udnytte for de store tech firmaer. Her finder vi blandt mange Sony, som nu viser deres nye 4K short-throw projektor frem for masserne.



Forklædt som et bord, vil LSPX-A1 passe ind i de fleste dagligstuer og hjemmebiografer, og denne nye Sony LSPX-A1 projektor, er i stand til at kaste et imponerende billede af sig fra en kort afstand på sølle 24 centimeter fra væggen. På denne korte afstand, kan LSPX-A1 stadig frembringe et 3 meters billede i 4K opløsning med en lumen på 2500!



LSPX-A1 er også udstyret med højtalere, Glass Sound Speakers, som kombineres med Advanced Vertical Drive Technology, som ifølge producenten giver et unikt lydbillede. Sony har designet højtalerne ind i projektorens ben, tre højtalere i kabinettet, og en separat subwoofer under projektoren for at skabe det som Sony selv kalder for ” 360-degree unique sound experience”

Med et prisskilt på $30,000, er Sony LSPX-A1 nok henvendt en specielt segment, eller drengerøven med et udvidet budget.



