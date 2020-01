AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-11 13:13

7 vigtige smart home tips til at holde hackere ude

Brug disse enkle tips og tricks til at beskytte dit privatliv på dine smart home gadgets.





FBI's kontor i Portland, Oregon, udstedte for nylig en advarsel om smart home enheder og Internet of Things, da det nu viser sig, at smart home produkter og Internet of Things, kan udgøre en potentiel trussel for vores privatliv sikkerhed. Dette gælder også advarslen om sikkerheden på dit smart tv





Hvad er en smart hjemme-enhed?

En smart home enhed, der opretter forbindelse til internettet, men samtidigt ikke er en computer eller smartphone. Dette dækker blandt andet smarte tv, smartwatch, smarte termostater, badevægt, tandbørster, ovne, køleskabe og så videre, samt ungernes tilsluttede legetøj. Ingen af disse enheder behøver praktisktalt at være online for at udføre sin opgave.

Nogle smart home enheder stiller derimod krav om internetadgang for at håndhæve sin funktionalitet helt, såsom Wi-Fi-aktiverede sikkerhedskameraer til hjemmet og trådløse routere. Grundlæggende, hvis du kan oprette forbindelse til det med en mobilapp, kan det kategoriseres som en smart home enhed.

Nogle smarte home gadgets har ingen eller meget lidt sikkerhed inkluderet, og ligeledes viser nogle din Wi-Fi-adgangskode under den indledende installationsproces. Nogle har hard-coded adgangskoder, der ikke kan ændres – støder du på disse, anbefaler vi på det kraftigste, at du ikke tager produktet i brug – set ud fra et sikkerhedsperspektiv.

Nogle enheder kan tilgås via internettet uden en adgangskode – og her gælder samme sikkerhedsmæssige anbefaling – drop dem.

Generelt, jo mindre du betaler for en smart home enhed, jo større er risikoen for manglende eller ingen sikkerhed what so ever. Hvis du f.eks. er på jagt efter hjemmesikkerhedskamera, anbefaler vi du stiler efter de mere etablerede brands på markedet såsom Nest eller Arlo og springe mærker velkendt branding over.

Prisen afvejer på ingen måde chancen for utilsigtet indsigt i privatlivets fred og sikkerhed.





Herunder finder du 7 smarte home sikkerhedstips du bør kende





1. Skift standardadgangskode, mens du opsætter enheden.

Dette bør være en normal del af installationsprocessen. Hvis du har problemer, skal opforderer vi til du Googler "Sådan ændres standardadgangskode på enhed X". Hvis du ikke finder svar med det samme, bør du sende enheden tilbage til butikken og anskaffe dig et andet mærke.

Det er heller ikke en dårlig idé med jævne mellemrum at ændre adgangskoden på den app, der følger med din smarte home enhed.





2. Sørg for, at adgangskoden til at få adgang til enheden er lang, stærk og unik.

Generelt anbefales det altid at benytte sig af passwordadministratorer til at holde styr på alle dine legitimationsoplysninger.





3. Brug tofaktorautentisering, hvis du kan.

Hvis du ikke har hørt om tofaktorautentisering (2FA), er det et vigtigt værktøj til at afværge hijacking af onlinekonti.

Når 2FA er aktiveret, har en hacker brug for mere end blot dit brugernavn og din adgangskode for at få adgang til din smarte home enhed. De har også brug for din telefon, da den mest almindelige form for 2FA sender en sms til din mobiltelefon for at bekræfte din identitet.

For eksempel kan Nest bruge Googles 2FA-system til at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til din online Nest-konto. Ikke alle IoT- eller smart home enheder tilbyder 2FA til deres online-konti, men du skal bestemt bruge den, når den er tilgængelig.





4. Skift også standardadgang og administrative adgangskoder på din router.

Din hjemme router er porten til alle dine smarte hjem og IoT enheder. Dårlig adgangskodesikkerhed på routere er den vigtigste årsag til Wi-Fi netværksindbrud. Hvis en hacker ikke har adgang til dit Wi-Fi-netværk i hjemmet, bliver det svært for dem at få adgang til dine andre smarte enheder i 90 procent af mulige angrebscenarier.





5. Hold din enheds firmware opdateret.

De bedste smart home enheder opdaterer sig selv automatisk. Hvis de ikke gør det, bør du kontrollere manualen eller Google for at finde en måde hvorpå du kan opdatere firmwaren. Hvis dette er ikke er en mulighed, anbefaler vi du ikke benytter dig af enheden.





6. Hold enhedernes ledsagende apps opdateret.

Mange sikkerhedsfejl rettes på app-niveau såvel som på enhedssiden. FBI anbefalede i deres pressemeddelelse, at kontrollere apps for for tilladelser - dvs. hvorfor skulle en børns legetøjsapp have brug for at se din kontaktliste? Dette vil vi skynde os at sige gælder alle apps!





7. Segmenter dit netværk, hvis du kan.

Mange nyere trådløse routere lader dig oprette et gæstenetværk for besøgende, der ønsker at komme online under deres besøg hos dig. Sæt smart home enhederne på det netværk, og ikke det primære netværk, som dine computere er på.