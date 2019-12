AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-26 11:22:37

Alden Ehrenreich kan ske at beholde rollen som Han Solo

Noget tyder på, at vi i de kommende år skal vænne os til at se Alden Ehrenreich indtage rollen som Han Solo.

Noget tyder på, at vi i de kommende år skal vænne os til at se Alden Ehrenreich indtage rollen som Han Solo.

De fleste Star Wars-fans forbinder Harrison Ford med rollen som Han Solo. Det er ikke desto mindre Alden Ehrenreich, som har fået rollen i den nyeste Star Wars-film.

Den nye film er sat til at få biografpremiere i næste måned. Den går under titlen Solo: A Star Wars Story og har som titlen indikerer fokus på historien om Han Solo. Filmen følger dog Han Solo, da han var ung, hvilket er årsagen til, at Harrison Ford ikke kunne få rollen.

Den gik i stedet til Ehrenreich, og nu forlyder det så, at han meget vel kan ske at beholde rollen som Han Solo i fremtidige Star Wars-film.

Ehrenreich er nemlig blevet hyret til at medvirke i hele tre Star Wars-film, hvor Han Solo: A Star Wars Story er den ene af dem.

Ehrenreichs fremtid i filmuniverset omkring Star Wars vil dog først blive slået endeligt fast efter den kommende film. En god modtagelse vil uden tvivl sikre ham rollen som Han Solo på mere permanent basis.