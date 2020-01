AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-26 12:51:29

Apple TV+ er Apple’s nye TV abonnements tjeneste

Apple har annonceret sin nye tv-abonnementstjeneste, og den hedder Apple TV +. I samme omgang annoncerede deres Apple TV-kanaler, som giver dig mulighed for at betale for individuelle kanaler.

Apple har annonceret sin nye tv-abonnementstjeneste, og den hedder Apple TV +. I samme omgang annoncerede deres Apple TV-kanaler, som giver dig mulighed for at betale for individuelle kanaler.



Med sig i nyheds sækken kom også en ny TV app, som inddrager machine learning, som skal finde TV shows og film, hvor søgningen baseres på at hjælpe dig med at finde shows og film baseret på dine nuværende abonnementer.



Den nye Apple app, bliver tilgængelig på alle dine Apple enheder såsom Apple TV, iPhone og iPad. Appen lanceres officielt fra maj, og efterfølgende vil Apple release Apple TV appen til Mac og Smart TV.



Ifølge præsentationen, kommer Apple TV app til Samsung, LG, Sony og Vizio TV modeller, og det samme gør sig gældende for Amazon Fire og Roku enheder. Det forventes Apple i første bølge lancerer i 100 nøje udvalgte lande.



Apple fortæller:



"Apple TV+will offer a range of original content which Apple has developed, this includes a new show Amazing Stories from Steven Spielberg, a new TV show with Reece Witherspoon and Jennifer Aniston called the Morning Show and more”

Mon ikke tjenester som Netflix vil føle sig presset.



Læs mere fra Apples keynote HER