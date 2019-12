AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-14 16:45:12

Avengers: Infinity War har tjent mest af alle Marvel-film

Hvis du endnu ikke har været i biografen for at se Avengers: Infinity War, så er det bare med at komme afsted. De nyeste indtjeningstal viser, at den tydeligvis har fat i noget, som tidligere Marvel-film ikke har haft.

Avengers: Infinity War kører lige nu i biograferne med så stor en succes, at der aldrig før er blevet set noget lignende i forbindelse med en Marvel-film.

Avengers: Infinity War har netop rundet en indtjening på 1,606 milliarder dollars. Filmen overgår dermed The Avengers som den bedst sælgende Marvel-film.

The Avengers fik sin premiere tilbage i 2012, hvor den nåede at tjene et samlet beløb på 1,518 milliarder dollars.

Avengers: Infinity War har desuden overtaget femtepladsen på listen over de bedst sælgende film nogensinde.

Avatar sidder suverænt på førstepladsen med en skræmmende indtjening på 2,788 milliarder dollars.