AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-30 15:15:39

Begynder at filme til den femte Indiana Jones-film i 2019

En ny Indiana Jones-film er på vej. Den kommer dog ikke til at få premiere lige foreløbig.

Den seneste Indiana Jones-film blev udgivet tilbage i 2008. Nu ser vi endelig ud til at få Harrison Ford tilbage i den velkendte rolle.

The Hollywood Reporter har nemlig afsløret, at man i 2019 vil starte med at filme til femte Indiana Jones-film.

Steven Spielberg får æren af at instruere filmen, der er sat til at få biografpremiere i 2020.

Det skal samtidig nævnes, at det er den første Indiana Jones-film, hvor George Lucas ikke kommer til at give en hånd med.

Den seneste Indiana Jones-film fra 2008, der gik under titlen Kingdom of the Crystal Skull, blev ikke modtaget med de bedste anmeldelser. Det bliver spændende at se, om den kommende film formår at få rådet bod på dette.