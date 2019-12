AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-16 21:55:45

Ben Affleck usikker på Batman-rolle

Ben Affleck fik så sent som i marts sidste år sin filmdebut i rollen som Batman. Nu kan han dog have haft sin sidste optræden i det velkendte DC-univers - i hvert fald som Gothams frelser.

Ben Affleck har i øjeblikket æren af at spille Batman i DC’s filmunivers. Han har dog endnu ikke prøvet at medvirke i en film med Batman som hovedkarakteren.

Den amerikanske skuespiller har tidligere har udtalt, at han også for tredje gang ville være åben for at spille Batman – dog kun hvis Warner Bros. ville være interesseret i at fortsætte samarbejdet. Nu er der dog alligevel en chance for, at det ikke kommer til at ske.

Ben Affleck har talt med USA Today, og til dem har han gjort det klart, at han i disse dage overvejer sin Batman-rolle. Dermed er det heller ikke sikkert, at han fortsætter som Batman efter den nye Justice League-film.

Den nye Justice League-film er Ben Afflecks anden film i rollen som Batman. Den første var Batman v Superman: Dawn of Justice, der fik premiere sidste år.

Det står stadig ikke klart, hvad Warner Bros. og DC har tænkt sig at gøre, hvis den amerikanske skuespiller vælger at sige stop som Batman.