AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-16 14:14:02

BenQ på vej med budgetvenlig W1700 HDR 4K projektor

Hardware-producenten, BenQ, kan andet end producerer gaming skærmen til computeren, og nu er de klar med en ny 4K projektor, som blandt andet understøtter HDR.

Hardware-producenten, BenQ, kan andet end producerer gaming skærmen til computeren, og nu er de klar med en ny 4K projektor, som blandt andet understøtter HDR.



Forventet release af BenQ W1700 HDR 4K er januar 2018 med et prisskilt på £1,599. BenQ W1700 HDR 4K projektoren er stadig ikke officielt lanceret, og derfor er der meget få specifikationer tilgængelig. Dog virker prisskiltet som BenQ vil ind og blande sig i konsumer segmentet, hvos en 4K projektor kan koste spidsen er en jetjager. På trods af £1,599 for en 4K projektor lyder som en god pris, så skal man alligevel grave dybt for at blive ejer.



Vi holder følehornene ude efter nyt.