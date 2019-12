AUTHOR :

CES 2019: Blue Ember XLR mikrofon designet til streaming. Pris 850 kroner

Blue har annonceret en ny XLR mikrofon, Blue Ember, som må siges at kunne med en ganske fornuftig pris.

Ember er ideel til at bruge med musik-applikationer som SoundCloud, til professionelle lydoptagelser, til fx YouTube-videoer eller til brug ved live-streaming. Via et tæt optagemønster, reducerer Ember baggrundsstøjen.

Blue skriver følgende i deres nyhedsbrev:



- Vi har designet Ember til dem, der optager video og podcasts eller streamer - alle, der har behov for at kunne producere professionelle lydoptagelser med en superb dybde og et højt detaljeniveau i deres hjemmestudie, siger Tommy Edwards, der er director of product management hos Blue.



- Embers cardioide optagemønster og evne til at håndtere selv de højeste lydkilder sikrer et skarpt og klart lydbillede. Mikrofonens elegante og strømlinede design gør, at den er nem at placere, som man gerne vil - hvis man fx ønsker, at den skal sidde lavt til brug på videooptagelser.



Den nye Blue Ember XLR mikrofon inkludere:



– Hand-tuned condenser capsule delivers open, detailed sound

– Premium, high-output electronics for maximum clarity and headroom

– Cardioid polar pattern with excellent off-axis noise rejection

– Compact side-address design fits anywhere and looks great on camera

– Works great with home studio audio interfaces



Specifikationer:



Specifications include :

– Transducer Type: Condenser capsule

– Polar Pattern: Cardioid

– Frequency Response: 38 Hz-20 kHz

– Sensitivity: 12 mV/PA

– Output Impedance: 40 ohms

– Rate Load Impedance: 1k ohm

– Maximum SPL: 132 dB SPL

– Power Requirements: +48V DC Phantom Power

– Weight: 0.38 kg (0.84 lbs.)

– Dimensions: 219 mm (L), 38.26 mm (W), 31.91 mm (D)



Vejledende udsalgspris: 850 DKK.



