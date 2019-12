AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-05 16:00:21

Cloverfield Paradox - J.J. Abrams film har ramt Netflix

Skulle du have set de første to film i serien, hvor den første startede med et angreb på Manhattan, og efterfølgeren foregik under jorden, vil det uden tvivl glæde dig, at Cloverfield Paradox J.J. har ramt Netflix.

Skulle du have set de første to film i serien, hvor den første startede med et angreb på Manhattan, og efterfølgeren foregik under jorden, vil det uden tvivl glæde dig, at Cloverfield Paradox J.J. har ramt Netflix.



Afsløring kom under weekendens Super Bowl LII, og dermed slutter nyeste film sig til Cloverfield og 10 Cloverfield Lane.



Ganske som de to forgængere, er Cloverfield Paradox en science fiction horror film, som er skrevet af Oren Uziel og Doug Jung, instrueret af Julius Onah og produceret af J. J. Abrams’s Bad Robot Productions.



Nedenstående trailer giver et indblik i hvad der er i vente. Dermed springer de denne gang en biograf lancering over, og går direkte efter Netflix brugerne.



Produtionsholdet skriver følgende til Cloverfield Paradox



The storyline is set in the future during which the Earth is suffering from a global energy crisis. To solve the problem a collective space agency of the world launch a project called the Cloverfield Station. The Shepard particle accelerator, Which could provide an unlimited supply of energy for the entire planet. Although some sceptics think that the project is far too dangerous to test on earth due to its ability to possibly open up portals to other dimensions.

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort og et Plantronics 8200UC på vores YouTube kanal. Den finder du HER, Danmarks eneste tech kanal på YouTube.