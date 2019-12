AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-26 22:04:43

Deathstroke-film rygtes på vej

Deathstroke-karakteren er primært kendt i og omkring tegneserie-miljøet. Det vil DC Entertainment lave om på.

Det er ingen hemmelighed, at Marvel over de senere år har haft stor succes på filmmarkedet. Helt så godt har tingene ikke set ud for DC Entertainment, men det kan der snart blive lavet om på.

Ny rapporter indikerer således, at DC Entertainment arbejder på produceringen af en Deathstroke-film.

Ben Affleck har tidligere været sat i forbindelse med instruktør-stillingen på filmen, men den ser ifølge de nye rygter i stedet ud til at være gået til Gareth Evans.

Filmens hovedkarakter går som bekendt under dæknavnet Deathstroke, der er kendt som en skurk fra tegneserie-miljøet.

Det er stadig uklart, hvornår filmen kommer til at få premiere, men der kan stadig gå et godt stykke tid.