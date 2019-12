AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Der arbejdes på ny Robocop-film

Det vil uden tviivl glæde alverdens filmelskere, at der igen arbejdes på en ny Robocop-film.

Den originale Robocop-film fik sin premiere i 1987. Den har siden da fået kultstatus hos mange filmelskere.

I 1990’erne forsøgte man at bygge videre på succesen med et par efterfølgere. De endte dog med at blive et par kæmpe skuffelser.

Nu er det blevet bekræftet, at man har påbegyndt et nyt forsøg på at følge op på filmen fra 1987.

Ed Neumeier, der stod bag manuskriptet til den originale Robocop-film, er også denne gang involveret.

MGM har endnu ikke givet det grønne lys til at starte produktionen af filmen. Det forventes dog at ske, og til den tid bliver det spændende at se, hvordan skuespillerholdet ser ud.