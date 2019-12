AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 11:44:42

Du kan fra i dag forudbestille Apple TV 4K

Kunne du lide første release af Apple TV, så vil du uden tvivl også elske deres nye Apple TV 4K release, som lander i butikkerne fra 22 september 2017.

Sammen med den nye iPhone 8, Apple Watch Series 3, er forudbestillingen nu også klar til Apple TV 4K. Den officielle launch dato på Apple TV 4K er fredag d. 22 september 2017, og Apple TV 4K søsættes i to varianter, 32GB version til $179 og en 64GB til $199.

Apple skriver:

Apple TV 4K makes your favorite TV shows and movies even more amazing.

Videos play in stunning detail with picture quality that’s more true to life. Enjoy content from iTunes and apps like Netflix, Hulu, and ESPN — or use the Siri Remote to find just what you want.3 Apple TV 4K features faster performance than ever with the A10X Fusion chip for all your games and apps.

Du kan læse mere om det nye Apple TV 4K HER