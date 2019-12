AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-15 09:27:37

Forhandlinger om Mario-film tæt på færdige

Det har været længe undervejs, men nu ser det endelig ud til, at Mario skal en tur på det store lærred.

Det er ikke ualmindeligt for populære spilserier at blive forvandlet til spillefilm. Det skete for Assasin’s Creed, og nu er turen kommet til Mario.

En ny rapport fra The Wall Street Journal melder således om, at Illumination Entertainment er tæt på at færdigforhandle en aftale med Nintendo.

Aftalen skal munde ud i en animeret spillefilm, som vil have Mario i hovedrollen. Filmen skal altså baseres på det velkendte Mario-univers.

Illumination Entertainment er ikke ukendte i filmmiljøet. Virksomheden har tidligere stået bag film som Minions og Despicable Me.

Forhandlingerne mellem Illumination Entertainment og Nintendo har efter sigende været i gang i et års tid.