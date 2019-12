AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-28 22:18:44

Fox udskyder de to kommende X-Men-film

Hverken Dark Phoenix eller New Mutants får premiere i år. I stedet må vi vente til 2019 med at se de to film lande i alverdens biografer.

X-Men-fansene er højst sandsynligt bevidste om, at Fox er på vej med to nye X-Men-film, som kommer til at gå under navnene Dark Phoenix og New Mutants.

Mens Dark Phoenix kommer til at blive baseret på Jean Grey og hendes sjæl, så vil New Mutants have en tættere forbindelse til de tidligere X-Men-film.

Begge film var oprindeligt sat til at få premiere i løbet af i år, men det forlyder nu, at den plan er blevet afblæst af Fox. I stedet vil de to film først få premiere i 2019.

Dark Phoenix er blevet udskudt til at ramme biograferne i februar 2019, mens det for New Mutants hedder august 2019.

Reshoots af flere forskellige scener menes at være den primære årsag til Fox’s beslutning om at udskyde filmene.