AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-26 11:54:14

Game Of Thrones frigives først i Q1 2019

Fans har længe hungret efter officielle udmeldinger fra producenten bag Game of Thrones, hvad angår release af den sidste sæson af den super populære serie. Nu lader det til vi kommer til at vente ind til første halvdel af 2019.

Informationerne bekræftes af Casey Bloys, HBO chefen, som selv har forklaret sæson 8 af of Game of Thrones først kan forventes frigivet i Q1 2019.



Redaktionen hos deadline.com skriver:



“I’m not going to say what to expect (in the final season) through it’s pretty great” and that the premiere date is “Sometime in 2019…first half.”



Tidligere rygter omtaler april 2019 som kick-off af Game of Thrones sæson 8, så nyeste informationer passer godt i overensstemmelse med de tidligere gisninger.



Game of Thrones sæson 8 kommer til at indeholde 8 afsnit, som hver er en time lang, og det forlyder man stadig arbejder på forskellige afslutninger og dermed ikke fastlagt nogen endelig afslutning på denne fantastiske serie.

Image credit: HBO