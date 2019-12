AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-14 08:41:57

Game of Thrones frigives 14 april. Se den nye trailer

HBO har afsløret sidste sæson af Game of Thrones har premiere 14 april 2019, og i samme omgang har HBO frigivet en trailer til kommende sæson.

Den nye Game of Thrones video viser John Snow, Sansa og Arya Stark ved Winterfell.

Kilde: GameofThrones



Sidste sæson af Game of Thrones indeholder kun seks afsnit, og vi vil langt om længe finde ud af hvem der skal sidde på tronen. Men mon ikke der undervejs kommer et twist eller to.



Billede & Kilde

HBO / YouTube