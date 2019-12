AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-16 23:17:55

Guardians of the Galaxy 3 får premiere i 2020

De næste to år kommer i den grad til at stå i Marvels tegn, når det kommer til film. Derfor kan det heller ikke komme som nogen overraskelse, at Guardians of the Galaxy-universet bliver udvidet med endnu en film.

James Gunn, der har stået bag de første to Guardians of the Galaxy-film, bekræftede sidste år, at der også ville komme en tredje film.

Nu har James Gunn – via Twitter – afsløret, at den tredje film forventes at få premiere i løbet af 2020.

Guardians of the Galaxy 3 er kun en af mange Marvel-film, som er sat til at få premiere i løbet af de næste par år.

Alene i år rammer Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp biograferne.

Det forventes, at Guardians of the Galaxy 3 ankommer med mange af de samme skuespillere fra tidligere. Derudover snakkes der om, at Pom Klementieff vender tilbage i rollen som Mantis.