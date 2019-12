AUTHOR :

Her er film traileren vi alle har ventet på - Star Wars The Last Jedi (video)

En helt ny Star Wars The Last Jedi trailer, er sendt ud til horden af fans og andet godtfolk, og denne gang får vi en FED gennemgang af hvad vi har i vente i den kommende Star Wars film, som kommer i biograferne i 15 december 2017.



Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi er skrevet og instrueret af Rian Johnson, og anden film i Star Wars trilogien, som følger efter Star Wars The Force Awakens, som udkom i 2015.



På rollelisten finder vi blandt andet Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, samt Gwendoline Christie.