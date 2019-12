AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-15 09:27:41

Her er premieredatoen for Wonder Woman 2

Wonder Woman var en stor biografsucces. Spændende bliver det at se, om efterfølgeren får lige så meget ros med på vejen.

DC har over flere omgange prøvet deres bedste med diverse superhelte-film. Tidligere i år ramte man så endelig plet, da Wonder Woman blev udgivet.

Filmen fik så stor biografsucces, at DC i samarbejde med Warner Bros. arbejder på en efterfølger. Nu er en specifik premieredato blevet afsløret.

Warner Bros. har nemlig bekræftet, at Wonder Woman 2 er sat til at få premiere d. 1. november 2019.

Den oprindelige premieredato var angiveligt blevet bestemt til at være d. 13. december 2019. Glædeligt er det derfor for DC-fansene, at filmen nu i stedet udkommer en måned tidligere.

Ændringen af premieredatoen kan sagtens ske at hænge sammen med udgivelsen af Star Wars Episode IX, der forventes at ramme biograferne d. 20. december 2019.