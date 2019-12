AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-15 20:06:04

IMDb kommer nye Alien fans i møde med Alien Timeline in Chronological Order

Hvis du er ny inden for de populære Alien film, og måske gerne vil forstå konceptet inden du ser den nye Alien: Covernant, så kommer The Alien Timeline in Chronological Order i rette tid.

Hvis det skulle være gået nogen næse forbi, så er den nye og medie omsuste Alien: Covenant ramt biograferne med et brag.



Har du ikke været med fra starten, hvor de populære Alien film tog fat, så har websitet IMDb produceret en video-tidslinje, som er navngivet The Alien Timeline in Chronological Order. Her til drager den en lækker parallel mellem de første film og den helt nye Alien: Covenant film.

Inden du trykker på play, så vær obs. på der kan være indlagt en par spoilers undervejs.





Credit: IMDb