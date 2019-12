AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-05 16:04:35

Indiana Jones 5 bliver den sidste med Harrison Ford

Det er svært at skulle forestille sig en anden end Harrison Ford spille rollen som Indiana Jones. Det bliver dog nødvendigt efter den næste Indiana Jones-film.

Harrison Ford har over en lang skuespillerkarriere formået at skabe flere ikoniske roller. En af dem er Indiana Jones.

Ford skal også medvirke i Indiana Jones 5, som man begynder at filme til i 2019. Det bliver dog samtidig den sidste Indiana Jones-film med Harrison Ford i hovedrollen:

- Dette bliver Harrison Fords sidste Indiana Jones-film. Det er jeg ret sikker på, siger filmens instruktør, Steven Spielberg til The Sun.

Spielberg bekræfter dog i samme interview til The Sun, at Fords stop ikke kommer til at få nogen indflydelse på Indiana Jones som film-franchise. Der vil komme flere Indiana Jones-film i fremtiden.

Den første Indiana Jones-film fik premiere i Danmark tilbage i januar 1981. Dengang var Ford kun 38 år gammel. Han fylder denne sommer 76 år.