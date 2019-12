AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-24 02:40:45

Jake Gyllenhaal får skurkerollen i Spider-Man: Homecoming 2

Der er ikke blevet meldt noget officielt ud endnu, men Tom Holland kan meget vel komme til at stå over for Jake Gyllanhaal i den næste Spider-Man-film.

Den næste Spider-Man-film kommer til at blive en efterfølger til Spider-Man: Homecoming, der fik premiere i juli sidste år.

Den næste film kommer ikke til at få premiere før til næste år, men det har dog ikke forhindret rygter om medvirkende skuespillere i at florere.

Tom Holland kommer med statsgaranti til at vende tilbage i rollen som Spider-Man. Det helt store spørgsmål har derfor været, hvem der skulle varetage rollen som skurk. Nu synes den imidlertidigt at være blevet givet til Jake Gyllenhaal, der skal spille Mysterio.

Mysterio er en af i alt seks skurke fra Sinister Six. De har det tilfældes, at de hovedsageligt optræder i Spider-Man-universet.

De fem andre skurke fra Sinister Six består af Vulture, Sandman, Doctor Octopus, Electro og Kraven the Hunter.