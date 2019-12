AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-21 10:34:12

Jake Gyllenhaal favorit til at blive ny Batman

Det er ikke sikkert, at Ben Affleck fortsætter i rollen som Batman. Den opgave kan ske at blive videregivet til Jake Gyllenhaal.

Vi blev i sidste uge bekendte med, at Ben Affleck er i færd med at overveje sin fremtidige rolle som Batman.

Den historie har naturligvis fået flere forskellige medier til at koge over med, hvem der er favoritten til at overtage rollen som Gothams frelser.

Nu mener Campea og Screen Rant at vide, at Jake Gyllenhaal i øjeblikket er det varmeste bud på en afløser.

Matt Reeves, der er blevet udvalgt som instruktør for den næste Batman-film, har angiveligt allerede mødtes med Gyllenhaal for at diskutere et samarbejde.

Intet er dog endnu blevet bekræftet. Vi må derfor væbne os med tålmodighed på at finde ud af, hvem der fortsætter som Batman.