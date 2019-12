AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-22 12:01:48

Justice League er den mindst succesfulde DC-film

DC har fortsat store problemer med at holde trit med Marvel - i hvert fald, når det kommer til at producere film. Det er Justice League et godt eksempel på.

Der var store forventer forud for sidste års udgivelse af Justice League. Filmen har dog slet ikke formået at imødekomme dem.

Justice League har blot haft en bruttoindkomst på 657,9 millioner dollars, hvilket gør filmen til den mindst succesfulde DC-film nogensinde.

Justice League har endda haft en lavere indtjening end Man of Steal, der ellers kun havde en bruttoindkomst på 668 millioner dollars.

Tallene er endnu mere bekymrende, hvis man tager budgettet i betragtning. Justice League havde et budget på 300 millioner dollars, mens Man of Steal havde et budget, som var 75 millioner dollars mindre.

Batman v Superman: Dawn of Justice er den mest succesfulde DC-film nogensinde. Den havde en bruttoindkomst på 876,3 millioner dollars.