AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-27 09:07:37

KINGSMAN: The Golden Circle releases 22. september

Så er Eggsy og flokken tilbage i den nye trailer til Kingsman: The Golden Circle. Denne gang er det deres eget hovedkvarter der står på spil, da det bliver bombet af en ukendt trussel, og derfor søger de hjælp fra den anden side af Atlanten, nemlig The Statsmen.

Et unikt og selvstyret spionteam fra USA, med meget samme historie som deres britiske modpart. Derfor skal teamet af superspioner finde ud af at arbejde sammen på tværs af accent og arbejdsmetoder, for at redde verdenen fra en fælles fjende.



Det er den samme instruktør Matthew Vaughn, som stod bag ved den første film, der også har instrueret denne, så man kan håbe på minimum samme niveau af humor og action. Der er desuden blevet samlet et imponerede sæt af skuespillere til filmen bestående af bl.a. Julianne Moore, Jeff Bridges, Channing Tatum, Halle Berry, Sir Elton John, Colin Firth, Taron Egerton, og Mark Strong. Så det ligger i hvert fald op til seriøst høje forventninger til filmen.



Filmen har præmiere d. 22. september i USA, så mon ikke den kommer ca. samme tid her i landet?

Credit: theguardian