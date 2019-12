AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-15 18:45:54

Keanu Reeves vender tilbage som John Wick

Du kan godt begynde at glæde dig. Ventetiden er måske stor, men der er lagt op til en spændende fortsættelse på historien om John Wick.

Du kan godt begynde at glæde dig. Ventetiden er måske stor, men der er lagt op til en spændende fortsættelse på historien om John Wick.

Der var ikke store forventninger til den første John Wick-film med Keanu Reeves i hovedrollen. Faktum er dog, at filmen fik massiv succes, hvorfor der også kom en efterfølger.

Nu kan folk for tredje gang begynde at se frem til Keanu Reeves i rollen som lejemorderen John Wick.

The Hollywood Reporter melder, at den tredje film er sat til at ramme biograferne den 17. maj 2019.

Det er stadig uklart, hvem der udover Reeves kommer til at medvirke i filmen, og hvad plottet kommer til at handle om.

Det vides dog, at Derek Kolstad, der skrev manuskripterne til de første to film, også denne gang får lov til at skrive manuskriptet.