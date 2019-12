AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-09

Logitech Harmony Link Hub i brick-mode fra marts 2018

Logitech Harmony Link Hub, er gammel i gårde i IT-regi, og et par et par på bagen, og nu skifter Logitech retning på denne gadget, hvilket basalt set betyder, at du fra marts 2018, kan bruge den som alternativ bogstøtte, eller smider den i skraldespanden.



Logitech har nemlig annonceret, at de fra marts 2018 lukker den service ned, som er en populær del af Logitech Harmony Link Hub.



Logitech skriver:



“The technology certificate is an encryption certification that expires in the spring of 2018, which may open the product up to potential security vulnerabilities. We’ve refocused development resources on newer technologies, and therefore, we are not updating the Harmony Link certificate. We first communicated to affected customers in August 2017 that we are offering a free Harmony Hub to replace a Link (if within warranty) or a discount on the Harmony Hub (if out-of-warranty).”



Groft kogt ned, rammer dette altså de kunder med en version fra 2011 og frem. Logitech melder i samme omgang ud, at de kunder, der allerede ejer en af omtalte, for tilbudt 35% rabat på en ny version.



Skæringsdatoen er helt præcis 16 marts 2018.