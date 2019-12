AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-11 14:55:11

Marvel arbejder på Black Widow-film

Har du ofte håbet på at se Scarlett Johansson med hovedrollen i en Marvel-film? Nu viser det sig, at det sagtens kan komme til at ske.

Lige siden, at Scarlett Johansson fik hendes debut som Black Widow i Iron Man, har der eksisteret talrige rygter om en kommende Marvel-film med fokus på fortællingen om Black Widow.

Og skal man tro en nylig rapport fra Variety, er Marvel faktisk så småt gået i gang med opstartsfasen til en sådan film.

Rapporten melder, at filmen endnu ikke har fået grønt, men at Marvel allerede har udvalgt Jac Shaeffer som manuskriptforfatter.

Marvel menes desuden at have mødtes med Scarlett Johansson for at diskutere forventningerne til filmens manuskript.

Scarlett Johansson står i første omgang til at medvirke i rollen som Black Widow i Marvel-filmen Avengers: Infinity War, der udkommer senere i år.